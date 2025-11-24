إعلان

ياسمين عبدالعزيز تكشف كواليس "خلي بالك على نفسك": "أنا اللي بعمل الأكشن مش السقا"

كتب : معتز عباس

11:01 م 24/11/2025

ياسمين عبدالعزيز

كشفت النجمة ياسمين عبدالعزيز كواليس عن فيلمها الجديد مع النجم أحمد السقا "خلي بالك على نفسك".


وأجرت ياسمين عبدالعزيز لقاء مع برنامج "عرب وود"، وتحدث عن تفاصيل من فيلم "خلي بالك على نفسك"، قائلة: "أنا بعمل شخصية شرسة، انا اللي بعمل الأكشن، أحمد السقا المرة دي مش بيعمل الأكشن، في عكس في التفاصيل".


أحداث فيلم خلي بالك على نفسك


ويواصل فريق عمل فيلم "خلي بالك على نفسك" تصوير أحداث ومشاهد الفيلم، الذي يجسد بطولته أحمد السقا، وياسمين عبدالعزيز، بمشاركة لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي بلس.

تفاصيل مسلسل وننسى اللي كان

وتخوض ياسمين عبدالعزيز تجربة درامية جديدة في 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان"، بطولة كريم فهمي، شيرين رضا، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.


ياسمين عبدالعزيز أحمد السقا خلي بالك على نفسك

