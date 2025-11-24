إعلان

إلهام شاهين تنشر صورة مع يسرا وصابرين في المطار قبل السفر لشرم الشيخ

كتب : معتز عباس

10:23 م 24/11/2025

إلهام شاهين ويسرا وصابرين وهالة سرحان

شاركت النجمة إلهام شاهين متابعيها صورًا من أحدث ظهور لها داخل الطائرة، أثناء رحلتها لحضور مهرجان شرم الشيخ الدولي للشباب في الدورة العاشرة باسم إلهام شاهين.


ونشرت إلهام صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "فى طريقنا لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب في الدورة العاشرة باسم إلهام شاهين، وتكريم النجمة يسرا ورئاسة لجنة التحكيم النجمة صابرين، وإدارة الحوار بالندوات الإعلامية الكبيرة هالة سرحان".

وأضافت: "فى إنتظار النجمه هاله صدقي وتكريم النجم هاني رمزي في الختام بإذن الله".


وظهرت إلهام شاهين في الصور مع النجمة يسرا والنجمة صابرين والإعلامية هالة سرحان

تفاصيل مهرجان شرم الشيخ الدولي

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يوم 25 من نوفمر الجاري في دورته العاشرة، والذي تشارك به 20 عرضاً مسرحياً، تقدمها 14 دولة عربية وأجنبية و6 إصدارات، و10 ورشات تدريبية، فضلاً عن مسابقات في كتابة النص المسرحي والبحث العلمي والإخراج المسرحي

إلهام شاهين ورامي رضوان داخل الطائرة
إلهام شاهين يسرا صابرين شرم الشيخ

