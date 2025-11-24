بعد طلاقهما.. مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير

خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ريم عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، مجموعة صور، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل لامع، والتي تفاعلت معها الفنانة ريهام عبدالغفور، وعلقت: "قمر يا حبيبتي ربنا يحميكي".

وظهرت ريم مصطفى بهذا الفستان في حفل زفاف نجلها الذي أقيم يوم الجمعة 21 نوفمبر الماضي.

واحتفلت ريم مصطفى بحفل زفاف ابنها في جو عائلي بدون تواجد نجوم الفن، عدا المطرب أحمد سعد الذي أحيا الفرح وقدم العديد من الأغاني التي تفاعل معها الحاضرين.

