ريهام حجاج ومدحت العدل يدليان بصوتهما في انتخابات مجلس النواب.. صور

كتب : هاني صابر

04:36 م 24/11/2025
    ريهام حجاج تلتقط صورا مع معجبيها بعد الادلاء بصوتها
    ريهام حجاج تلتقط صورا مع جمهورها
    ريهام حجاج داخل لجنة الانتخابات
    ريهام حجاج مع معجبيها
    مدحت العدل خلال تصويته في انتخابات النواب
    مدحت العدل بعد الادلاء بصوته
    مدحت العدل داخل لجنة انتخابه
    مدحت العدل مع أحد معجبيه
    ريهام حجاج خلال استقبالها بمقر لجنة انتخابها
    ريهام حجاج تتجه للادلاء بصوتها

تصوير- هاني رجب:

أدلت النجمة ريهام حجاج، والمؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل، بصوتهما اليوم الإثنين في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنتهما بمنطقة الزمالك.

والتقطت ريهام حجاج ومدحت العدل، الصور التذكارية مع معجبيهما قبل وبعد الإدلاء بصوتهما في الانتخابات.

وتجرى انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الثانية، اليوم وغد الثلاثاء، وتشمل محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء".

ريهام حجاج مدحت العدل انتخابات مجلس النواب 2025

