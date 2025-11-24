ريهام حجاج ومدحت العدل يدليان بصوتهما في انتخابات مجلس النواب.. صور

تفاصيل بلاغات شيرين عبد الوهاب بعد إعلان تعرضها لحرب من أقرب الناس لها

أدلت النجمة ريهام حجاج، والمؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل، بصوتهما اليوم الإثنين في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنتهما بمنطقة الزمالك.

والتقطت ريهام حجاج ومدحت العدل، الصور التذكارية مع معجبيهما قبل وبعد الإدلاء بصوتهما في الانتخابات.

وتجرى انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الثانية، اليوم وغد الثلاثاء، وتشمل محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء".