إعلان

بحضور نجوم الفن..نرمين الفقي تنشر صورا وفيديو من عيد ميلاد أمل رزق

كتب : هاني صابر

01:36 م 24/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نرمين الفقي في عيد ميلاد امل رزق
  • عرض 7 صورة
    نرمين الفقي واسامة منير
  • عرض 7 صورة
    نرمين الفقي وصديقتها
  • عرض 7 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 7 صورة
    أمل رزق ونرمين الفقي مع بوكيه ورد
  • عرض 7 صورة
    عبير منير ونرمين الفقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا وفيديو من عيد ميلاد الفنانة أمل رزق بحضور عدد من نجوم الفن.

ونشرت نرمين، الصور والفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سنة حلوة يا أحلى أمولة، عقبال ١٠٠ سنة في صحة وسعادة، عيد ميلاد جميل زيك مع كل الأصحاب الجمال".

وظهر بالفيديو والصور حضور عدد من الفنانين من بينهم نرمين الفقي ونهال عنبر وعبير منير ودينا عبد الله والإعلامي أسامة منير وجمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف.

واحتفلت الفنانة أمل رزق وابنتها الفنانة الشابة لما كتكت بعيد ميلادهما معا بتورتة حملت اسمهما.

نرمين الفقي عيد ميلاد أمل رزق نجوم الفن

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية