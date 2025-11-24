سمية الخشاب تثير الجدل في ردودها على المتابعين على موقع "إكس"

تفاصيل بلاغات شيرين عبد الوهاب بعد إعلان تعرضها لحرب من أقرب الناس لها

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا وفيديو من عيد ميلاد الفنانة أمل رزق بحضور عدد من نجوم الفن.

ونشرت نرمين، الصور والفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سنة حلوة يا أحلى أمولة، عقبال ١٠٠ سنة في صحة وسعادة، عيد ميلاد جميل زيك مع كل الأصحاب الجمال".

وظهر بالفيديو والصور حضور عدد من الفنانين من بينهم نرمين الفقي ونهال عنبر وعبير منير ودينا عبد الله والإعلامي أسامة منير وجمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف.

واحتفلت الفنانة أمل رزق وابنتها الفنانة الشابة لما كتكت بعيد ميلادهما معا بتورتة حملت اسمهما.