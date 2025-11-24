"مخالفات وسب وقذف".. أزمات أشعلت الغضب داخل نقابة الموسيقيين

تشهد نقابة المهن الموسيقية، خلافات حادة بين الفنان مصطفى كامل "النقيب" من جهة، وأعضاء المجلس "حاليين وسابقين" من جهة أخرى.

وتصاعدت الخلافات، عقب نشر النقيب الفنان مصطفى كامل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بث مباشر من اجتماعه مع أعضاء المجلس، وتحدث فيه عن مخالفات قانونية في إدارات النقابة، ومنها ملف الإسكان، والذي تتولى الإشراف عليه المطربة نادية مصطفى.

رد نادية مصطفى

وردت المطربة نادية مصطفى، عبر صفحتها في موقع فيسبوك على ما يثار، ونشرت بيان توضيحي، مؤكدة فيه أنها أول من طالبت منذ دخول النقيب العام مصطفى كامل إلى النقابة، وتحديدا عقب إعلانه عن وجود شكوك بوجود فساد فى ملف الإسكان، أن يحال هذا الملف للنيابة العامة ويتم اتخاذ موقف قانونى واضح وصريح لبيان عما إذا كان هناك مخالفات من عدمه حفاظاً على حقوق النقابة وأموالها.

غضب حلمي عبد الباقي

وحرص وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية المطرب حلمي عبد الباقي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك، على الرد عن اتهامات تطارده، صدرت في مقطع صوتي مسرب، منسوب إلى مصطفى كامل.

وقال حلمي عبد الباقي في حديثه إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، وقال:" هل حلمي عبد الباقي قصر مع حد، هل أنتم شايفين حلمي عبدالباقي مكنش بيشتغل؟، من أيام هاني شاكر ماسك لجنة الخدمات وكان واضح المجهود الكبير اللى عملته في فترة كورونا، الموضوع كان مفيد جدا وكان شيء محمود و مقصرتش مع حد ابدا سواء أعرفه او معرفوش".

وعن وضع النقابة الحالي، قال: "أي حد مش أنا بس بيعترض على أي حاجة يبقى متآمر وبيزايد، ولما صحيت من النوم لقيت على جروب المجلس الغاء التعامل بالواتساب أنا اعترضت، واتهمت أني بزايد وبعد أيام الناس اتكلمت كتير فاتلغى القرار".

وتابع حلمي عبد الباقي: "أي اعتراض مني كان بيعتبر مؤامرة وهدم للنقابة، وآخر حاجة بقولها أني بعد كل اللي عملته في النقابة، وخدمتي لكل الناس أنا سعيد بده على فكرة، اتفاجئ بتسجيل صوتي بتهان فيه وأُسب فيه بكلام صعب يتقال عليا، لأنك عارف إن أنا جدع وراجل ومش جبان لما وقفت معاك ساعة الانتخابات، ولفيت بيك مصر كلها كان الفضل لربنا ثم أنا وناس آخرين، وايه اللي هيخليني اتغير ويحصل كدا، وأنك تسمع لناس بتقول اني بعمل كده علشان عايز أبقى نقيب".

بلاغات عاطف إمام

وأكد المحامي فهد مرزوق، محامي عاطف إمام عضو المجلس السابق في تصريح خاص لـ"مصراوي"، تقديمه أكثر من بلاغ ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، منها اتهامه بالسب و القذف والتشهير.

وأضاف فهد مرزوق: "هناك بلاغ سابق حمل الرقم 3514 لسنة 2025 إداري عابدين، واتهمنا فيه مصطفى كامل بحجب قرار صادر عن مجلس التأديب، ضد عاطف إمام، ما حال دون تمكين موكلي من الطعن بالاستئناف".