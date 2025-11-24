رمضان 2026 .. تعرف على أبطال مسلسل "فن الحرب" لـ يوسف الشريف

يعود النجم يوسف الشريف للمنافسة في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب" الذي تدور أحداثه الدرامية في 30 حلقة.

يخوض بطولة مسلسل "فن الحرب" عدد من النجوم هم يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، محمد جمعة، وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويعود من خلاله يوسف الشريف للمنافسة في الموسم الرمضاني بعد غياب ما يقرب من 4 سنوات.

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25" الذي عرض عام 2021 .