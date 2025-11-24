رانيا يوسف جريئة ويسرا أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

"قلب وضحكة".. بسمة تنشر صورًا جديدة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال هذه الفترة:

رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمجموعة صور جديدة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

هدى المفتي

تألقت الفنانة هدى المفتي في أحدث ظهور لها خلال حضورها حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia، ونشرت صور الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

نادية الجندي

تألقت الفنانة نادية الجندي في أحدث ظهور لها، ونشرت نادية الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت جامبسوت باللون الأزرق.

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورًا من كواليس مسلسل "على كلاي" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، ونشر الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

سارة الشامي

شاركت الفنانة سارة الشامي جمهورها أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم الجمعة الماضية بدار الأوبرا.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورًا جديدة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، أثناء مشاركتها حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia، وظهرت بفستان أنيق باللونين الأسود والذهبي.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ارتدت فستانًا طويلًا باللون النبيتي، و وضعت مكياجًا هادئ أبرز ملامحها.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ارتدت فيها بدلة (جاكيت وبنطال) من نفس النقشة.

يسرا

شاركت الفنانة يسرا جمهورها صورًا أثناء مشاركتها حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".