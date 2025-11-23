"الاعتزال هو الموت".. شيرين: فيه حاجات بتحصلي من أقرب الناس ليا

"بإطلالة جريئة".. منة عرفة تنشر صورًا من مشاركته في حفل "The best"

بعد خضوعه لجراحة في الكلى.. أمينة توجه رسالة إلى تامر حسني

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا للمطربة شيرين عبدالوهاب، تحدثت فيه عن حقيقة أنباء اعتزالها، مؤكدة أنها تتعرض لمؤامرة.

وأكد مصدر مقرب من شيرين لـ"مصراوي" صحة التسجيل.

وفي التسجيل، قالت شيرين: "أهلا بكم يا حبايب قلبي، إهدوا، أنا وصلني إني أنا بعتزل وإن مودي مش حلو".

وأضافت: "أنا كويسة جدا، وبحضر لمفاجآت مختلفة وجديدة، هتفرحوا بيها قوي، وهغني لكم بس من أماكن مختلفة، وهفضل أغني لحد ما أموت مفيش اعتزال.. الاعتزال هو الموت طول ما أنا عايشة أنا بغني، وبحبكم أنا عايشة بيكم وليكم، واطمنوا عليا أنا مش بستسلم أبدا".

وتابعت :"فيه حاجات جامده جدا بتحصل لي من أقرب الناس ليا، مش محاربات ولكن تكسير وقتل، بس أنا جامدة وربنا معايا ومقويني وأنا بتاعتكم انتم، وعايشة عشانكم انتوا، اطمنوا يا حبايب قلبي، واستنوا الحاجات الجديدة اللي نازلة، وبحبكم قد الدنيا وأكثر من الدنيا، وإنتوا الدنيا بالنسبة ليا".

تسجيل صوتي منسوب إلى شيرين عبد الوهاب