إيناس علي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في دبي
كتب : مروان الطيب
نشرت الفنانة إيناس علي صور جديدة خلال تواجدها في دبي، عبر حسابها على انستجرام.
ظهرت إيناس مرتدية فستان أسود قصير وجريء خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية أمام برج العرب وكتبت "يوم لا ينسى".
وكانت آخر مشاركات إيناس علي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الحرملك" عام 2019.
وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات إيناس علي على شاشة السينما بفيلم "شنطة حمزة" عام 2017 بطولة الفنان حمادة هلال.
