10 صور لـ إلهام شاهين مع حسين فهمي وليلى علوي من القاهرة السينمائي

خالد سليم مع نيللي وروبي بفستان قصير وجرئ.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

"بإطلالة جريئة".. منة عرفة تنشر صورًا من مشاركته في حفل "The best"

نشرت الفنانة إيناس علي صور جديدة خلال تواجدها في دبي، عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت إيناس مرتدية فستان أسود قصير وجريء خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية أمام برج العرب وكتبت "يوم لا ينسى".

وكانت آخر مشاركات إيناس علي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الحرملك" عام 2019.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات إيناس علي على شاشة السينما بفيلم "شنطة حمزة" عام 2017 بطولة الفنان حمادة هلال.

اقرأ أيضا:

"تم تحذيره كثيرا".."الموسيقيين" تتجه لشطب إسلام كابونجا نهائيا من النقابة

السقا يحسم الجدل.. هل يعود لطليقته مها الصغير؟