إيناس علي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في دبي

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 23/11/2025
    إيناس علي من أحدث ظهور
    إيناس علي على انستجرام
    إيناس علي تخطف الأنظار في دبي
    إيناس علي من أمام برج العرب
    إيناس علي بإطلالة جريئة
    إيناس علي تتألق من أحدث ظهور
    الفنانة إيناس علي

نشرت الفنانة إيناس علي صور جديدة خلال تواجدها في دبي، عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت إيناس مرتدية فستان أسود قصير وجريء خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية أمام برج العرب وكتبت "يوم لا ينسى".

وكانت آخر مشاركات إيناس علي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الحرملك" عام 2019.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات إيناس علي على شاشة السينما بفيلم "شنطة حمزة" عام 2017 بطولة الفنان حمادة هلال.

