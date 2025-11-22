"بإطلالة جريئة".. منة عرفة تنشر صورًا من مشاركته في حفل "The best"

كشفت الممثلة الأمريكية، إميلي شاه عن خروجها في موعد غرامي مع زوجها النجم العالمي مينا مسعود، وذلك عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

ظهرت إميلي شاه وهي تحتضن يد زوجها مينا مسعود وكتبت على الصورة: "موعد غرامي مع مينا".

تواصل إميلي شاه نشر العديد من الصور التي تجمعها بزوجها مينا مسعود بالعديد من المناسبات، كان آخرها ظهورهما معا أمام تاج محل في الهند، والتقطا العديد من الصور التذكارية هناك.

احتفلت الممثلة، إميلي شاه بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود نهاية شهر أغسطس الماضي، وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.

وفوجئ جمهور إميلي شاه خلال الفترة الماضية بتعرضها لوعكة صحية بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

وكانت آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

