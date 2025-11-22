إعلان

خالد سليم يُعلق على لقائه بالفنانة نيللي في "القاهرة السينمائي"

كتب : هاني صابر

01:35 م 22/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نيللي وخالد سليم
  • عرض 3 صورة
    خالد سليم ونيللي في القاهرة السينمائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

علق الفنان خالد سليم، على لقائه مع الفنانة الكبيرة نيللي على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 46.

ونشر خالد سليم، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نيللي الأيقونية.. تحفة فنية حقيقية".

وأقيم مساء أمس الجمعة، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بحضور كوكبة من نجوم الفن.

يذكر أن، خالد سليم يخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي،ويشارك في بطولته حنان مطاوع وسوسن بدر ومحمد عبد العظيم وإخراج مصطفى أبو سيف.

خالد سليم نيللي مهرجان القاهرة السينمائي إنستجرام

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل