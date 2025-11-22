بـ "تاج على رأسها".. بسمة بوسيل تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب- هاني صابر:

علق الفنان خالد سليم، على لقائه مع الفنانة الكبيرة نيللي على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 46.

ونشر خالد سليم، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نيللي الأيقونية.. تحفة فنية حقيقية".

وأقيم مساء أمس الجمعة، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بحضور كوكبة من نجوم الفن.

يذكر أن، خالد سليم يخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي،ويشارك في بطولته حنان مطاوع وسوسن بدر ومحمد عبد العظيم وإخراج مصطفى أبو سيف.