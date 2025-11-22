إعلان

هيدي كرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

11:18 ص 22/11/2025
  هيدي كرم (4)
  هيدي كرم (2)
    هيدي كرم (4)
  هيدي كرم (5)
    هيدي كرم (2)
  هيدي كرم (1)
    هيدي كرم (5)
  • عرض 5 صورة
    هيدي كرم (1)

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ملك الألوان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، شخصيتك قوية، برنسيسة، الأنوثة الناعمة، جمالك ودلالك أوي، جميلة الجميلات".

يذكر أن، هيدي كرم تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم "عيلة دياب ع الباب" بطولة محمد سعد وإخراج وائل إحسان. كما تشارك أيضا في بطولة مسلسل "وتر حساس 2" تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

الفنانة هيدي كرم هيدي كرم على إنستجرام إطلالة هيدي كرم

