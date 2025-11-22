هيدي كرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق (صور)
كتب : هاني صابر
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ونشرت هيدي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ملك الألوان".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، شخصيتك قوية، برنسيسة، الأنوثة الناعمة، جمالك ودلالك أوي، جميلة الجميلات".
يذكر أن، هيدي كرم تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم "عيلة دياب ع الباب" بطولة محمد سعد وإخراج وائل إحسان. كما تشارك أيضا في بطولة مسلسل "وتر حساس 2" تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.