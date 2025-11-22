هيدي كرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق (صور)

بـ "تاج على رأسها".. بسمة بوسيل تخطف الأنظار من أحدث ظهور

خالد سليم يُعلق على لقائه بالفنانة نيللي في "القاهرة السينمائي"

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ملك الألوان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، شخصيتك قوية، برنسيسة، الأنوثة الناعمة، جمالك ودلالك أوي، جميلة الجميلات".

يذكر أن، هيدي كرم تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم "عيلة دياب ع الباب" بطولة محمد سعد وإخراج وائل إحسان. كما تشارك أيضا في بطولة مسلسل "وتر حساس 2" تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.