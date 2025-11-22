السقا يحسم الجدل.. هل يعود لطليقته مها الصغير؟

حسم النجم أحمد السقا الجدل حول إمكانية العودة لطليقته مها الصغير، وذلك خلال ظهوره ضيفا على شاشة قناة دجلة العراقية في حلقة جديدة من برنامج "تابوو" تقديم الإعلامي العراقي نزار الفارس

ولم يجيب السقا بنعم أو لا، واكتفى قائلا: "والله أعلم إذا كنت هرجع لزوجتي ولا لأ، دي حاجة في علم الغيب".

كما علق على الاتهامات التي واجهتها طليقته الإعلامية مها الصغير بسرقة لوحات عالمية، ونسبها لنفسها،قائلا: "دي في النهاية أم أولادي وبينا عشرة، وأنا عارف إن أكيد حصل خطأ غير مقصود ، وربنا يطلعها من المشكلة دي".

وأكد أنه هناك خطأ حصل لكن غير مقصود، متابعًا: "عندنا المصريين بيقول ربنا يكفينا شر الغـفلة، فأنت ماتعرفش المحيطين بيك ممكن يكونوا حطوا إيه في دماغك، فيحصل تغفيلة في ثانية، وقتها بترتكب الغلط وأنت مش حاسس".

آخر أعمال أحمد السقا الفنية

يعيش النجم أحمد السقا حالة من النشاط الفني إذ يعكف على تصوير فيلم "هيروشيما"، كما حقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل العتاولة 2، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى وشارك في العمل كل من طارق لطفي، باسم سمرة، نسرين أمين، فيفي عبدة، مصطفى أبو سريع..

