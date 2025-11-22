حدث بالفن| زفاف نجل ريم مصطفى وختام القاهرة السينمائي وأشرف زكي يتراجع عن استقالته من منصب نقيب الممثلين
كتب : منال الجيوشي
12:00 ص 22/11/2025
النشرة الفنية
إعداد- منال الجيوشي
نشر موقع مصراوي خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بزفاف نجل ريم مصطفى، وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكتاب عن عمرو دياب، وأشرف زكي يتراجع عن قرار الاستقالة، وغيرها من الأخبار
مصراوي يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:
حدث بالفن أحمد سعد بحفل زفاف نجل ريم مصطفى حسين فهمي محمد صبحي على شائعات وفاته نجمات في ختام مهرجان القاهرة قصة حياة عمرو دياب مي عز الدين مع زوجها انفصال والد الفنانة مايان السيد عن والدتها أشرف زكي يتراجع عن استقالته حفيد محمد فوزي أحمد الفيشاوي
