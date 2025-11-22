إعلان

سمية الخشاب بفستان قصير وميريام فارس بإطلالة كاجوال.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب- مروان الطيب:

12:30 ص 22/11/2025
حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت بسمة بإطلالة جذابة وعلى رأسها تاج خلال حضورها إحدى الفعاليات.

سمية الخشاب

خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت سمية في الصور مرتدية فستان قصير جرئ وجذاب خطفت به الأنظار وكتبت: "وحشتوني أوي".

ملك قورة

خطفت الفنانة ملك قورة، الأنظار إليها بفستان جريء من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ملك، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مناظر لا أريد أن أتركها أبدًا".

مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب صورة من شخصيتها بكواليس مسلسل "اللعبة 5" عبر حسابها على انستجرام، استعدادا لعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة.

ميريام فارس

خضعت الفنانة ميريام فارس لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ملك قورة سمية الخشاب بسمة بوسيل ميريام فارس مي كساب

