إعلان

منير مكرم لـ مصراوي: أشرف زكي تراجع عن الاستقالة.. "وكلنا بنحبه"

كتب : هاني صابر

10:00 م 21/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنان احمد بدير
  • عرض 6 صورة
    الفنان ايهاب فهمي عضو نقابة المهن التثميلية
  • عرض 6 صورة
    الفنانة عفاف راشد
  • عرض 6 صورة
    الفنان اشرف زكي يستقبل اعضاء النقابة
  • عرض 6 صورة
    اشرف زكي واعضاء النقابة في منزلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الفنان منير مكرم على تراجع الدكتور أشرف زكي عن الاستقالة من منصب نقيب المهن التمثيلية، مضيفا: "كلنا بنحب أشرف".

وقال "مكرم" في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، إن أشرف زكي تراجع عن استقالته بعدما وجد دعم وحب كبير من زملائه أعضاء مجلس النقابة، ومن جمهوره في كل مكان.

وأضاف: قائلًا: ""الحمدلله النقيب تراجع عن الاستقالة وكلنا بنحب دكتور أشرف زكي".

خلال اللقاء، حضر عددًا من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، الذين عبروا عن رغبتهم في تراجع أشرف زكي عن استقالته وعودته مرة أخرى لمنصبه، كون وجوده على رأس النقابة تمثل ضرورة مهنية ووطنية للحفاظ على استقرار العمل النقابي.

أسباب استقالة أشرف زكي من منصب نقيب المهن التمثيلية

يذكر أن أشرف زكي، أعلن في الأسابيع الماضية انتهاء مهمته كنقيب للمهن التمثيلية.

وأعلن أشرف زكي رحيله واستقالته عن مجلس النقابة، ومنح زملاء آخرون فرصة لاستكمال مسيرة العمل والعطاء في النقابة.

وقال إن أسباب تخليه عن منصب نقيب المهن التمثيلية، هو رغبته في التفرغ لحياته الأسرية والفنية، وذلك خلال ظهوره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي".

اقرأ أيضا..

20 صورة لفنانات بفساتين سوداء في ختام القاهرة السينمائي

20 صورة للثنائيات على "الريد كاربت" في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

أشرف زكي يتراجع عن الاستقالة الفنان منير مكرم منصب نقيب المهن التمثيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل