منير مكرم لـ مصراوي: أشرف زكي تراجع عن الاستقالة.. "وكلنا بنحبه"

أكد الفنان منير مكرم على تراجع الدكتور أشرف زكي عن الاستقالة من منصب نقيب المهن التمثيلية، مضيفا: "كلنا بنحب أشرف".

وقال "مكرم" في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، إن أشرف زكي تراجع عن استقالته بعدما وجد دعم وحب كبير من زملائه أعضاء مجلس النقابة، ومن جمهوره في كل مكان.

وأضاف: قائلًا: ""الحمدلله النقيب تراجع عن الاستقالة وكلنا بنحب دكتور أشرف زكي".

خلال اللقاء، حضر عددًا من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، الذين عبروا عن رغبتهم في تراجع أشرف زكي عن استقالته وعودته مرة أخرى لمنصبه، كون وجوده على رأس النقابة تمثل ضرورة مهنية ووطنية للحفاظ على استقرار العمل النقابي.

أسباب استقالة أشرف زكي من منصب نقيب المهن التمثيلية

يذكر أن أشرف زكي، أعلن في الأسابيع الماضية انتهاء مهمته كنقيب للمهن التمثيلية.

وأعلن أشرف زكي رحيله واستقالته عن مجلس النقابة، ومنح زملاء آخرون فرصة لاستكمال مسيرة العمل والعطاء في النقابة.

وقال إن أسباب تخليه عن منصب نقيب المهن التمثيلية، هو رغبته في التفرغ لحياته الأسرية والفنية، وذلك خلال ظهوره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي".

