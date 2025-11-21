إعلان

صوت الطفلة هند رجب يُبكي حضور "القاهرة السينمائي" قبل إعلان جوائز المهرجان

كتب : منى الموجي

09:14 م 21/11/2025

تصوير- منى الموجي:

في لفتة إنسانية مؤثرة، افتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حفل ختام دورته السادسة والأربعين اليوم الجمعة 21 نوفمبر، بصوت الطفلة الفلسطينية هند رجب، الذي أبكى الحضور، إذ تم عرض جزء من مكالمتها الشهيرة التي كانت تستغيث فيها بعد استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لأسرتها واستشهادهم لتظل هي حية، بجوار جثامينهم، حتى استشهدت برصاص الاحتلال.

أقيم الحفل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وشهد حضور: ليلى علوي، خالد النبوي، خالد الصاوي، أحمد مجدي، نيللي، هنادي مهنا، مجدي أحمد علي، لقاء الخميسي، عبدالرحيم كمال، محمود عبدالسميع، رانيا يوسف.

فعاليات المهرجان أقيمت على مدار 10 أيام، وتم خلالها عرض أفلام من مختلف أنحاء العالم، تنافست على جوائز المهرجان المختلفة، وعدد من الجلسات النقاشية التي تناولت قضايا سينمائية هامة، وحوارات خاصة مع نجوم وصناع الفن، بينهم: خالد النبوي الذي فاز بجائزة فاتن حمامة للتميز، المخرج محمد عبدالعزيز الذي حصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

مهرجان القاهرة السينمائي هند رجب ختام مهرجان القاهرة

