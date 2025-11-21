إعلان

حسين فهمي وزوجته على "ريد كاربت" حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

07:26 م 21/11/2025
    حسين فهمي وزوجته
    حسين فهمي يصل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
    حسين فهمي في حفل ختام القاهرة السينمائي
    النجم الكبير حسين فهمي

تصوير- إسلام فاروق:

وصل منذ قليل النجم الكبير ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسين فهمي رفقة زوجته على ريد كاربت حفل الختام الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وحرص حسين فهمي على تحية الحضور فور وصوله، والتقط العديد من الصور التذكارية مع زوجته على الريد كاربت.

وكان الفنان الكبير حسين فهمي حريصا على متابعة فعاليات المهرجان، وحضر العديد من العروض السينمائية الخاصة، إلى جانب الندوات والتكريمات التي شهدت حضور عدد كبير من نجوم الفن.

حسين فهمي مهرجان القاهرة السينمائي دار الأوبرا المصرية

