تصوير- إسلام فاروق:

وصل منذ قليل النجم الكبير ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسين فهمي رفقة زوجته على ريد كاربت حفل الختام الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وحرص حسين فهمي على تحية الحضور فور وصوله، والتقط العديد من الصور التذكارية مع زوجته على الريد كاربت.

وكان الفنان الكبير حسين فهمي حريصا على متابعة فعاليات المهرجان، وحضر العديد من العروض السينمائية الخاصة، إلى جانب الندوات والتكريمات التي شهدت حضور عدد كبير من نجوم الفن.

