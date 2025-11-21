إعلان

انفصال والد الفنانة مايان السيد عن والدتها.. والفنانة تعلق

كتب : هاني صابر

03:30 م 21/11/2025
    مايان السيد بأحدث ظهور لها
    مايان السيد تحتفل بعرض فيلم ولنا في الخيال حب
    مايان السيد من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (2)
    مايان السيد تخطف الأنظار من أحدث ظهور (2)
    مايان السيد على انستجرام
    اطلالة مايان السيد الجريئة
    مايان السيد بفستان جريء
    مايان السيد تستعرض أناقتها

كشفت الفنانة مايان السيد، انفصال والدها عن والدتها خلال الأيام الماضية.


وقالت مايان السيد، ببرنامج "أسرار النجوم": "أتمنى بابا ومامتي يبقوا أصحاب، وحصل انفصال بينهما من قريب".


على جانب آخر، يُعرض لـ مايان السيد حاليا بالسينمات فيلم "ولنا في الخيال حب".


تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميدة، وتأليف وإخراج سارة رزيق.

الفنانة مايان السيد انفصال والدة مايان السيد

