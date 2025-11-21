انفصال والد الفنانة مايان السيد عن والدتها.. والفنانة تعلق

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

أمام الأهرامات.. نيكول سابا تنشر صورًا مع ياسمين عبدالعزيز من حفل "The

كشفت الفنانة مايان السيد، انفصال والدها عن والدتها خلال الأيام الماضية.



وقالت مايان السيد، ببرنامج "أسرار النجوم": "أتمنى بابا ومامتي يبقوا أصحاب، وحصل انفصال بينهما من قريب".



على جانب آخر، يُعرض لـ مايان السيد حاليا بالسينمات فيلم "ولنا في الخيال حب".



تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميدة، وتأليف وإخراج سارة رزيق.