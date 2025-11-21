إعلان

أحمد الفيشاوي: "عندي حلق ألماس الفص فيه بـ 100 ألف جنيه"

كتب : هاني صابر

01:59 م 21/11/2025

الفنان أحمد الفيشاوي

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن امتلاكه حلق ألماس يصل سعر الفص فيه لـ 100 ألف جنيه.

وقال "الفيشاوي" في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي العراقي نزار الفارس: "أنا مش بلبس ذهب، وعندي حلق ألماس الفص فيه بـ 100 ألف جنيه، وبشوف إن الذهب ده للنساء، وممكن ألبس حلق لكن ما ألبسش ساعة ذهب أو سلسلة ذهب عشان بستحرمه".

وأضاف: "وفيه رجالة بتلبس ذهب وتقولك أنا راجل وبلبس ذهب وزي الفل، دي حرية شخصية".

يذكر أن، أحمد الفيشاوي ينتظر طرح فيلمه الجديد "سفاح التجمع" الذي انتهى من تصويره مؤخرا وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

أحمد الفيشاوي حلق ألماس نزار الفارس

