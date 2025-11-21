بفستان جرئ.. مايان السيد تحتفل بعرض "ولنا في الخيال حب" في السينمات (صور)

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة كاجوال، ونشرت صورتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

رضا البحراوي

شارك المطرب الشعبي رضا البحراوي، متابعيه صورة من أحدث ظهور له عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "صباح الورد على الناس اللي قلوبها بيضا ونيّتها حلوة".

إنجي علاء

ظهرت المؤلفة إنجي علاء مع الفنان كريم فهمي وزوجته عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي سليم

خضعت الفنانة مي سليم، لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها مرتجية فستان طويل باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام".

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه صورًا جديدة من أحدث ظهور له عبر حسابه على "إنستجرام".

نيللي كريم

خطفت الفنانة نيللي كريم، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة وجريئة على شاطئ البحر، وذلك عبر حسابها على "فيسبوك".

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها صورًا جديدة عبر "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شبابية جذابة.

محمد ثروت

نشر الفنان محمد ثروت، صورة تجمعه بالنجم تامر حسني، ووجه له رسالة دعم قائلاً: "حبيبي يا تيمو، ربنا يتمم شفاءك على خير وتنور بيتك وتفرح جمهورك يا نجم الجيل".

بتول حداد

ظهرت الممثلة الشابة بتول حداد بمكياج لافت باللون الأزرق، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

مي حلمي

لفتت الإعلامية مي حلمي الأنظار بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا منقوشًا بنقشة التايجر، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.