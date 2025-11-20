إعلان

أول ظهور رسمي.. مي عز الدين مع زوجها أحمد تيمور

كتب : مروان الطيب

11:36 م 20/11/2025
حضرت الفنانة مي عز الدين إحدى الفعاليات الخاصة رفقة زوجها في أول ظهور رسمي لهما منذ عقد القران.

ظهرت مي عز الدين مرتدية فستان أبيض أنيق خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور مع زوجها على الريد كاربت.

عقد قران مي عز الدين

فاجأت الفنانة مي عز الدين جمهورها ومتابعيها، ونشرت صور من عقد قرانها الذي احتفلت به يوم 11 نوفمبر الجاري، وكانت الصور من كواليس عقد القران وذلك عبر حسابها على انستجرام، وزوجها يدعى أحمد تيمور وهو دكتور ومدرب لياقة بدنية وليس له أي صلة بالوسط الفتي، كما كان بجانبها في عقد قران الفنان أحمد السعدني.

اخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث المسلسل امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ(مُحلل)، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

مي عز الدين عقد قران مي عز الدين أحمد تيمور

