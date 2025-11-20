ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بصحبة ملك زاهر بحفل جوائز "the best" (صور)

بفستان جرئ.. مايان السيد تحتفل بعرض "ولنا في الخيال حب" في السينمات (صور)

حضرت الفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها الفنان والمنتج هشام جمال، وذلك بصحبة الفنانة ملك زاهر لحضور حفل توزيع جوائز "the best" برئاسة أحمد الهواري والذي يقام مساء اليوم الخميس بمنطقة الأهرامات.

وحضر من نجوم الفن بالمهرجان "مصطفى شعبان وإلهام شاهين وإسعاد يونس وأحمد زاهر وأحمد السقا ونيكول سابا ولقاء سويدان وسامح حسين وحنان مطاوع وحمادة هلال".

وكانت آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "ولد وبنت وشايب" بطولة أشرف عبدالباقي، نبيل عيسى، إنتصار، وإخراج زينة عبدالباقي.

فيما كانت آخر أعمال ملك زاهر مسلسل "أزمة ثقة"بطولة نجلاء بدر، إيهاب فهمي، هاني عادل، منة فضالي، هاجر الشرنوبي.