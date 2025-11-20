إعلان

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بصحبة ملك زاهر بحفل جوائز "the best" (صور)

كتب : معتز عباس

10:22 م 20/11/2025
    ليلى أحمد زاهر وزوجها هشام جمال (1)
    ليلى أحمد زاهر وزوجها هشام جمال (2)
    ليلى أحمد زاهر وزوجها هشام جمال (3)

حضرت الفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها الفنان والمنتج هشام جمال، وذلك بصحبة الفنانة ملك زاهر لحضور حفل توزيع جوائز "the best" برئاسة أحمد الهواري والذي يقام مساء اليوم الخميس بمنطقة الأهرامات.

وحضر من نجوم الفن بالمهرجان "مصطفى شعبان وإلهام شاهين وإسعاد يونس وأحمد زاهر وأحمد السقا ونيكول سابا ولقاء سويدان وسامح حسين وحنان مطاوع وحمادة هلال".

وكانت آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "ولد وبنت وشايب" بطولة أشرف عبدالباقي، نبيل عيسى، إنتصار، وإخراج زينة عبدالباقي.

فيما كانت آخر أعمال ملك زاهر مسلسل "أزمة ثقة"بطولة نجلاء بدر، إيهاب فهمي، هاني عادل، منة فضالي، هاجر الشرنوبي.

ليلى أحمد زاهر التهاب النسيج المخلوي بالساق الأهرامات

