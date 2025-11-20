كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الخميس 20 نوفمبر، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بدورته السادسة والأربعين، الفائزين بجوائز فعالية جيل المستقبل، بحضور النجم الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان.

الفائزون

وفاز أحمد عزت عامر بجائزة النقد السينمائي، وحصل المخرج أحمد الدنف على جائزة الإخراج مناصفة مع المخرجة مي محمود سعد، وحصلت الفنانة شيرين كرامة على جائزة الأداء التمثيلي، كما فازت النجمة ناهد السباعي بجائزة التمثيل.

جوائز جيل المستقبل

تمثل جوائز جيل المستقبل توجه مهرجان القاهرة السينمائي لدعم المواهب السينمائية الواعدة، واكتشاف جيل جديد من صناع الأفلام، وذلك بالتعاون مع ذا فيلم فيرديكت، بهدف فتح آفاق جديدة أمام السينمائيين الشباب، ومنحهم فرصًا لتعزيز مسيرتهم وتطوير مشروعاتهم.

ختام القاهرة السينمائي

يختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته السادسة والأربعين غدا الجمعة 21 نوفمبر بإعلان الأفلام الفائزة، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن من مختلف أنحاء العالم.