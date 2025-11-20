مي فاروق تكشف كواليس تحضيراتها لحفل "ليالي الفنون الخالدة" بالرياض
كتب : سهيلة أسامة
شاركت الفنانة مي فاروق جمهورها عبر حسابها على "إنستجرام" كواليس التحضيرات الأولى، استعدادًا لمشاركتها في حفل "ليالي الفنون الخالدة".
ويُقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم، بقيادة المايسترو، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السادسة، والمقرر بتاريخ 20 نوفمبر 2025.
وكانت مي شاركت متابعيها مقطع فيديو لها وهي بالطائرة ووصولها إلى الرياض وعلقت وكتبت: "ليالي الفنون الخالدة".
