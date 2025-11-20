ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

شاركت الفنانة مي فاروق جمهورها عبر حسابها على "إنستجرام" كواليس التحضيرات الأولى، استعدادًا لمشاركتها في حفل "ليالي الفنون الخالدة".

ويُقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم، بقيادة المايسترو، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السادسة، والمقرر بتاريخ 20 نوفمبر 2025.

وكانت مي شاركت متابعيها مقطع فيديو لها وهي بالطائرة ووصولها إلى الرياض وعلقت وكتبت: "ليالي الفنون الخالدة".

