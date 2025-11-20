ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

كتبت- منى الموجي:

عرض مهرجان القاهرة السينمائي أمس الأربعاء 19 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي هميلي، والذي أعرب عن سعادته بالتواجد في المهرجان، مؤكدا أنه يعتبره بيته ويعتبر نفسه بين أصدقائه.

ووصف تجربته مع الفيلم بأنها تجربة مختلفة وقاسية، إذ فقد صديق له أثناء التصوير، وفقد حب حياته (والدته)، مضيفا "كنت باجي أنا وهي هنا الأوبرا ونلف وسط البلد. وشكرا مهرجان اللي أتاح لي الفرصة لعرض الفيلم وعلاقتي بمصر بحس أنها حب متبادل".

فيلم صعب

وعقب انتهاء الفيلم أقيمت جلسة لمناقشته مع الحضور، وقال هميلي "فيلم صعب وطويل شكرا إنكم قعدتم لآخر لحظة. المصنع اللي تم التصوير فيه ممكن يقفل في أي لحظة وقلت أصور المكان ده قبل ما يموت، كنا بنتعامل مع مكان واقعي وعمال حقيقيين حاولنا نوثق للموت البطيء، معركة وجودية بين الإنسان والآلة".

وأضاف "أنا شخص بحب السينما بحكي بلغة السينما، الفيلم خلطة خاصة بأكثر من نوع سينمائي وثائقي وبوليسي وهو ما جعلني أعبر عن نفسي ولا أكون حبيس المكان والموضوع"، وشدد على حرصه ألا يخون المكان، وهو ما تحكم في تلوين الفيلم والإضاءة الخاصة به "فكرت إزاي منخونش المكان، ونختار ألوان المكان نفسه: النار، الصدأ، ده شغل ما بعد الإنتاج والتلوين الخاص بالفيلم".

تحديات الإنتاج

وتحدثت المنتجة مفيدة فضيلة، قائلة "في الفيلم لا نتعامل مع لوكيشن تقليدي كان مصنع حقيقي والتحديات في الإنتاج تمثلت في الميزانية المحدودة، لكن إحنا حبينا المشروع وده أجمل حاجة عشناها مع بعض، واللوكيشن كان صعب قوي، وكان فيه كرو محدود وأماكن معينة استوجبت نتعامل بطريقة مختلفة عن الطبيعي".

غانم الزرلي

وقال بطل العمل الفنان غانم الزرلي "سمحنا لأنفسنا في تعاملنا مع حدث حقيقي وقع أن نهرب بالموضوع كله للخيال؛ إيمانا منا أن السينما هي الخيال، مش هنحكي الواقع بطريقة صحفية ولا يمكن أن نقترب من الحياد في تعاطينا للقصة".

وتابع "شخصية محمد من أهم الشخصيات اللي عملتها في حياتي، تجربة استثنائية بسبب تعاملنا مع المكان الذي أثر فينا، مكان غريب وجميل، طاقة غريبة ومعنا عمال حقيقيين".

واختتم هميلي مشيرا إلى أن الفيلم تكلف 300 ألف يورو تقريبا، وأن الكثير من المؤسسات والمهرجانات السينمائية قدمت له الدعم، لكنها كانت مبالغ مالية قليلة نوعا ما.

جدير بالذكر أن المهرجان شهد العرض الأول للفيلم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن المسابقة الدولية. اغتراب، عمل روائي طويل يمتد لـ120 دقيقة، إنتاج مشترك بين تونس ولوكسمبورج وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية، ويُقدَّم باللغة العربية.