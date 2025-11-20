ماذا قال خالد سرحان عن صورته مع عمرو دياب؟

علق الفنان خالد سرحان، على صورته مع الهضبة عمرو دياب خلال لقائهما بأحد الشواطيء التي تقع على البحر.

ونشر سرحان، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "طبعا هو أصغر مهما حاولت أحلي نفسي".

على جانب آخر، يخوض خالد سرحان موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل"وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

كما يشارك أيضا في مسلسل "المداح 6" من إخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز.