إعلان

زينة تكشف كواليس جديدة عن مشاركتها في فيلم "بنات الباشا"

كتب : معتز عباس

10:00 ص 20/11/2025

الفنانة زينة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة زينة رضا عن كواليس تصوير مشاهدها هذا في فيلم "بنات الباشا"، الذي عرض ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان القاهرة السينمائي 46.

وقالت زينة في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، إنها كانت خائفة من المشاركة في هذه التجربة، مضيفة: "كنت خايفة وقلقانة، وأنا بطبعي بقلق من أي حاجة جديدة بخاف منها".

وأعربت عن سعادتها بعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي، متابعة: "مبسوطة بعرض الفيلم في مهرجان بلدي وهي تجربة مختلفة لازم الناس تشوفها ونفسي تحقق نجاح جماهيري زي ما قدرت تدخل مسابقة في مهرجان القاهرة.

وتجسد زينة شخصية مديرة كوافير في فيلم بنات الباشا، الذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي.

أحداث فيلم بنات الباشا

الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، تحمل نفس الاسم، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، بطولة: زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سوسن بدر، صابرين، مريم الخشت، إخراج محمد جمال العدل.

وشهد عرض فيلم بنات الباشا، حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم حسين فهمي رئيس المهرجان، ليلى علوي، إلهام شاهين، ركين سعد، محمد هشام عبية، زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سوسن بدر، صابرين، مريم الخشت، المخرج محمد جمال العدل.

اقرأ أيضا..

"فستان مزين بالزهور".. مايان السيد تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ مايا دياب والجمهور يعلق (صور)

زينة رضا فيلم بنات الباشا مهرجان القاهرة السينمائي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة