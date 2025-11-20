زينة تكشف كواليس جديدة عن مشاركتها في فيلم "بنات الباشا"

كشفت الفنانة زينة رضا عن كواليس تصوير مشاهدها هذا في فيلم "بنات الباشا"، الذي عرض ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان القاهرة السينمائي 46.

وقالت زينة في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، إنها كانت خائفة من المشاركة في هذه التجربة، مضيفة: "كنت خايفة وقلقانة، وأنا بطبعي بقلق من أي حاجة جديدة بخاف منها".

وأعربت عن سعادتها بعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي، متابعة: "مبسوطة بعرض الفيلم في مهرجان بلدي وهي تجربة مختلفة لازم الناس تشوفها ونفسي تحقق نجاح جماهيري زي ما قدرت تدخل مسابقة في مهرجان القاهرة.

وتجسد زينة شخصية مديرة كوافير في فيلم بنات الباشا، الذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي.

أحداث فيلم بنات الباشا

الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، تحمل نفس الاسم، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، بطولة: زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سوسن بدر، صابرين، مريم الخشت، إخراج محمد جمال العدل.

وشهد عرض فيلم بنات الباشا، حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم حسين فهمي رئيس المهرجان، ليلى علوي، إلهام شاهين، ركين سعد، محمد هشام عبية، زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سوسن بدر، صابرين، مريم الخشت، المخرج محمد جمال العدل.

