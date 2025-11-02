"اتنين بدارة في نفس الفيديو".. بدرية طلبة تلاعب قردا

القاهرة- مصراوي

نشرت الفنانة بدرية طلبة، عبر صفحتها بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها، ظهرت فيه وهي تلاعب قردة تدعى "بدارة"

وظهرت بدرية طلبة في الفيديو وهي تلعب بجوار "بدارة"، على خلفية مشهد في أحد أعمالها

وحاز الفيديو على إعجاب جمهور ومتابعي بدرية طلبة، وجاءت تعليقات الجمهور: "اتنين بدارة في تفس الفيديو"، "العسل كله"، "حلوين"، "بدارة الحلوة"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة مسلسل "وتقابل حبيب" والذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله