حظيت الفنانة المصرية العالمية، شيرين أحمد طارق بإشادة كبيرة من مختلف جموع الشعب المصري، بعد أدائها الرائع في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وظهرت شيرين أحمد طارق في حفل الافتتاح بفستان ذهبي فرعوني يناسب الحدث العالمي، لتقدم غناء أوبرالي يخطف قلوب المصريين طوال العرض العظيم.

وخطفت الفنانة شيرين أحمد طارق الأنظار بإطلالة مستوحاة من الهوية الفرعونية، جمعت بين الرقي والأصالة، لتعكس ارتباطها بجذورها المصرية.

في التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن السوبرانو المصرية العالمية، شيرين أحمد طارق:

1- شيرين أحمد طارق من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1993 من اب مصري وأم أمريكية.

2- درست شيرين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة تاوسون الأمريكية.

3- تبلغ من العمر 31 عاما ويمتلك والدها محلا للمجوهرات في ولاية ماريلاند الأمريكية.

4- درست الغناء والتمثيل والرقص في معاهد فنية لتبدأ بعدها رحلتها في عالم الفن.

5- أول ممثلة مصرية تلعب بطولة "سيدتي الجميلة" على مسارح برودواى.

6- قدمت دور "إيليزا دوليتل" في المسرحية الغنائية "سيدتي الجميلة" My Fair Lady عام 2019.

7 بعد محاولات كثيرة من اختبار الأداء تم اختيارها للعمل كمغنية على متن إحدى سفن الرحلات السياحية.

8- استمرت هذه التجربة عامين كانت تغني خلالهما لـ"سيلين ديون وماريا كاري وتينا تيرنر".

9- اختارت فرقة مسرح لينكولن سنتر شيرين لتلعب دور إيلزا دوليتل في جولة لعرض مسرحية "سيدتي الجميلة" على مسارح أمريكا عام 2019.

10- أصبحت أول مصرية تقوم ببطولة مسرحية "سيدتي الجميلة" المقتبسة من مسرحية بيجماليون للكاتب الساخر برنارد شو.

