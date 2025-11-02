أحمد مالك يشيد بافتتاح المتحف المصري الكبير.. ماذا قال؟

أعرب الفنان أحمد مالك عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشر مالك صورًا له من حفل الافتتاح عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "فخور بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير".

آخر مشاركات أحمد مالك في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ولاد الشمس" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسيًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

