كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورًا جديدة قبل حضورها فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الثالثة، المقام في دولة الجزائر، بحضور عدد من نجوم وصنّاع السينما في الوطن العربي.

ونشرت نادية الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية (بدلة) رجالي ورابطة عنق (كرافتة)، وعلقت: "صباح يوم جديد من وهران بالجزائر، لحضور الندوة الصحفية الخاصة التي أُقيمت بمناسبة تكريمي".

وشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم الممثلة المصرية نادية الجندي، والمخرج الجزائري رشيد بوشارب، والممثل السوري غسان مسعود.

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي الفنية كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

