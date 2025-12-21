فاز فيلم القصص للفنان أمير المصري بجائزة التانيت الذهبي كأفضل فيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية.



كان فيلم القصص شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي وذلك بعد مشاركة الفيلم بمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي.



فيلم القصص بطولة أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، أحمد كمال، صبري فواز، عمرو عابد، شريف الدسوقي، أحمد الأزعر، والعمل من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينك محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

