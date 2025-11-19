إعلان

شيماء سيف تتألق في أحدث ظهور بإطلالة نحيفة.. والجمهور: "خسيتي واحلويتي"

كتب : معتز عباس

11:44 م 19/11/2025 تعديل في 20/11/2025
خطفت الفنانة شيماء سيف الأنظار من أحدث ظهور لها بإطلالة شتوية أنيقة، خطفت بها أنظار المتابعين.

أحدث ظهور لشيماء سيف

وظهرت شيماء سيف مرتدية ملابس شتوية تناسب الأجواء الحالية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "موسم البيرجندي"

تفاعل نجوم الفن مع إطلالة شيماء سيف، أبرزهم الفنانة روجينا، الفنان عصام السقا، الفنانة جومانا مراد، والإعلامي علي ياسين.

نالت الصور إعجاب المتابعين، وانبهارهم بانخفاض وزن شيماء سيف كثيرًا، لتأتي تعليقاتهم كالتالي: "خسيتي و احلويتي اووي"، "البنوتة احلوت"، "أجمل شيمو"، "طالعة تحفة خطيرة"، "ايه الجمال دة يا شيمو"، "الله حمستيني اعمل تكميم"، "نحفانة كتير صايرة بتجنني".

أسباب فقدان شيماء سيف للوزن

يذكر أن شيماء سيف، قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة ببرنامج "كلام الناس"، إنها أجرت عملية تكميم للمعدة بسبب معانتها مع وزنها الزائد.

وأضافت أن تلك العملية تسببت في نزول وزنها 50 كيلو.

شيماء سيف إطلالة شيماء سيف انستجرام شيماء سيف

