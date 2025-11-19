شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد زوجته وينشر صورًا من رحلتهم في المالديف

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

احتفل الفنان شريف رمزي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن، موجهًا لها رسالة رومانسية عبر فيها عن حبه لها.

ونشر شريف رمزي صورًا جمعته مع زوجته في رحلة سياحية على شواطئ جزيرة المالديف، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتب، شريف، تعليقًا: "عيد ميلاد سعيد يا حبي الذي لا ينتهي، أنت تجعل الحياة أكثر نعومة، وأحلى، وأكثر إشراقاً، أنا سعيد بالسير في هذا العالم معك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزي، كانت المشاركة في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" رمضان 2025.

أحداث مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

تدور أحداث المسلسل، حول فشل خالد مهندس الطاقة النووية في تجربة المفاعل النووي الذي انفجر وترتب عليه حدوث ظاهرة غريبة.

وظهر نور الذي كان يظن أن والديه توفيا، فتنقلب الأمور في حياة خالد ونور.

شارك في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، كريم محمود عبد العزيز، شيكو، دنيا ماهر، صلاح عبدالله، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج محمد أمين.

