ويجز يُعلق على صورته مع محمد منير .. ماذا قال؟

كتب : هاني صابر

08:14 م 19/11/2025

منير و ويجز

علق مطرب الراب ويجز، على صورته مع الكينج محمد منير التي شاركها مع متابعيه عبر السوشيال ميديا.

ونشر ويجز، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نجم وجنبي كينج".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، كينج بيسلم كينج، اللي منير يحبه نحبه، لوحة فنية، شهادة للتاريخ".

جدير بالذكر أن ويجز تعاون مع الكينج محمد منير في أغنية "كلام فرسان" التي تم طرحها أمس الثلاثاء على "يوتيوب"، وكتب ويجز كلمات الأغنية بمشاركة الشاعر أمير طعيمة.

منير وويجز

ويجز محمد منير إنستجرام ويجز

