إعلان

أسماء جلال ونسرين طافش.. 20 صورة لنجمات الفن بـ"البدلة"

كتب : معتز عباس

07:51 م 19/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    نورهان منصور في روما (4)_11
  • عرض 11 صورة
    نادية الجندي ببدلة وكرافت في مهرجان وهران بالجزائر_7
  • عرض 11 صورة
    نادية الجندي بالبدلة_6
  • عرض 11 صورة
    ملك زاهر ببدلة مميزة (2)_5
  • عرض 11 صورة
    ملك زاهر ببدلة مميزة (1)_4
  • عرض 11 صورة
    ملك أحمد زاهر بالبدلة (1)_3
  • عرض 11 صورة
    الفنانة نورهان منصور (2)_2
  • عرض 11 صورة
    احدث ظهور لنادية الجندي_1
  • عرض 11 صورة
    نجمة الجماهير نادية الجندي_9
  • عرض 11 صورة
    نورهان منصور داخل أحد المنازل الشهيرة في روما_10

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الأيام الماضية ظهور كبير لنجمات الفن بـ"البدلة"، في المهرجانات الفنية أو على صفحات منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تعد البدلة مجرد خيار ثانوي للنجمات على السجادة الحمراء، بل تحولت إلى إطلالة مميزة وجذابة ومختلفة عن ارتداء الفساتين وغيرها من الملابس النسائية.

واختارت النجمات ارتداء البدلة للابتعاد عن المظهر المعتاد والتقليدي، مما يسمح لهن بتقديم هوية مختلفة وأكثر تميزاً، أبرزهم الفنانة أسماء جلال، الفنانة أمينة خليل، الفنانة سامية طرابلسي في مهرجان الجونة السينمائي.

كما ظهرت فنانات بالبدلة في جلسات تصوير مميزة، مثل الفنانة نورهان منصور، والفنانة نادية الجندي، والفنانة نسرين طافش، والفنانة ملك أحمد زاهر.

ونستعرض في التقرير التالي 20 صورة للنجمات بـ"البدلة" خطفن بهن الأنظار على الريد كاربت والسوشيال ميديا.

اقرأ أيضا..

هاني شاكر لـ تامر حسني بعد العملية الجراحية: "أزمة وتعدي يا حبيبي"

"فستان زفاف وآخر فرعوني".. إنجي كيوان تنشر صور وفيدوهات إعلانها مع أحمد سعد

نجمات الفن نسرين طافش نادية الجندي نورهان منصور ملك أحمد زاهر نجمات الفن بالبدلة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة