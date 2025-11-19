أسماء جلال ونسرين طافش.. 20 صورة لنجمات الفن بـ"البدلة"

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

شهدت الأيام الماضية ظهور كبير لنجمات الفن بـ"البدلة"، في المهرجانات الفنية أو على صفحات منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تعد البدلة مجرد خيار ثانوي للنجمات على السجادة الحمراء، بل تحولت إلى إطلالة مميزة وجذابة ومختلفة عن ارتداء الفساتين وغيرها من الملابس النسائية.

واختارت النجمات ارتداء البدلة للابتعاد عن المظهر المعتاد والتقليدي، مما يسمح لهن بتقديم هوية مختلفة وأكثر تميزاً، أبرزهم الفنانة أسماء جلال، الفنانة أمينة خليل، الفنانة سامية طرابلسي في مهرجان الجونة السينمائي.

كما ظهرت فنانات بالبدلة في جلسات تصوير مميزة، مثل الفنانة نورهان منصور، والفنانة نادية الجندي، والفنانة نسرين طافش، والفنانة ملك أحمد زاهر.

ونستعرض في التقرير التالي 20 صورة للنجمات بـ"البدلة" خطفن بهن الأنظار على الريد كاربت والسوشيال ميديا.

