ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

أكدت الفنانة أسماء جلال عبر حسابها على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، أن ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة إليها غير صحيح تمامًا، ولم يصدر منها بأي شكل من الأشكال.

وجاء في منشورها : "أؤكد بشكل واضح أن ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة إلي غير صحيح تماما، ولم يصدر مني بأي شكل من الأشكال، وأرفض رفضا قاطعا الزج باسمي أو باسم أسرتي في أي محتوى مسيء أو مختلق".

وأضافت: "سأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو شخص يقوم بتداول أو نشر هذه الأكاذيب أو الترويج لها ، حفاظا على حقي وحق عائلتي وسمعتنا".

وكانت عدد من المواقع قد تداولت أخبار تفيد بأن والدة أسماء جلال منعتها من حضور جنازة والدها وهو ما نفته.

اقرأ أيضًا:

أمينة خليل بإطلالة أنيقة.. والجمهور يعلق: "الجمال المصري"

بسبب إطلالتها الغريبة.. غادة عبد الرازق تتصدر تريند "جوجل"