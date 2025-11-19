إعلان

أسماء جلال تنفي تصريحات منسوبة لها وتؤكد اتخاذها الإجراءات القانونية

كتب : سهيلة أسامة

04:36 م 19/11/2025
    أسماء جلال بإطلالة جريئة على إنستجرام
    أسماء جلال بمكياج أنيق
    أسماء جلال بملابس كاجوال
    أسماء جلال تتألق بفستان أنيق في العرض الخاص السلم والثعبان
    أسماء جلال تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال
    أسماء جلال بإطلالة كاجوال
    أسماء جلال بإطلالة أنيقة
    أسماء جلال تنفي تصريحات منسوبة إليها
    أسماء جلال تريند جوجل بسبب مشاهدها مع عمرو يوسف
    أسماء جلال وعمرو يوسف من العرض الخاص السلم والثعبان
    أسماء جلال ونجوم الفن في الغرض الخاص لفيلم السام والثعبان
    أسماء جلال
    إطلالة أسماء جلال في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان
    الفنانة أسماء جلال
    أسماء جلال تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
    بإطلالة كلاسيك أسماء جلال تخطف الأنظار
    أسماء جلال وعمرو دياب من العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان

أكدت الفنانة أسماء جلال عبر حسابها على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، أن ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة إليها غير صحيح تمامًا، ولم يصدر منها بأي شكل من الأشكال.

وجاء في منشورها : "أؤكد بشكل واضح أن ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة إلي غير صحيح تماما، ولم يصدر مني بأي شكل من الأشكال، وأرفض رفضا قاطعا الزج باسمي أو باسم أسرتي في أي محتوى مسيء أو مختلق".

وأضافت: "سأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو شخص يقوم بتداول أو نشر هذه الأكاذيب أو الترويج لها ، حفاظا على حقي وحق عائلتي وسمعتنا".

وكانت عدد من المواقع قد تداولت أخبار تفيد بأن والدة أسماء جلال منعتها من حضور جنازة والدها وهو ما نفته.

