إعلان

مشهدها مع عمرو يوسف أثار الجدل.. 20 صورة لـ أسماء جلال

كتب : سهيلة أسامة

03:50 م 19/11/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    اسماء جلال في الجونة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة أسماء جلال
  • عرض 25 صورة
    بإطلالة كلاسيك أسماء جلال تخطف الأنظار[1]
  • عرض 25 صورة
    اسماء جلال انيقة
  • عرض 25 صورة
    إطلالة أسماء جلال في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان[1]
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال[1]
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال ونجوم الفن في الغرض الخاص لفيلم السام والثعبان
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال وعمرو يوسف من العرض الخاص السلم والثعبان[1]
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال وعمرو يوسف من العرض الخاص السلم والثعبان
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال وعمرو دياب من العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان[1]
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال تريند جوجل بسبب مشاهدها مع عمرو يوسف
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور[1]
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال تتألق بفستان أنيق في العرض الخاص السلم والثعبان[1]
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال تتألق بفستان أنيق في العرض الخاص السلم والثعبان
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال بملابس كاجوال[1]
  • عرض 25 صورة
    اسماء جلال باطلالة جريئة
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال بلوك غريب
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال بمكياج أنيق
  • عرض 25 صورة
    اسماء جلال ترتدي فستان حاز اعجاب جمهورها
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال بإطلالة أنيقة[1]
  • عرض 25 صورة
    SnapInsta.to_558827373_18529501117045985_3936781776247412763_n
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال بإطلالة جريئة على إنستجرام
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال بإطلالة كاجوال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثارت الفنانة أسماء جلال جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد مسرب لها مع الفنان عمرو يوسف ضمن أحداث فيلم "السلم والثعبان 2".

وتداول رواد السوشيال ميديا صورًا للمشهد، الذي ظهرت فيه أسماء مرتدية بدلة رقص وترقص أمام عمرو يوسف، ما اعتبره البعض مشهدًا جريئًا وغير لائق.

ويضم فيلم "السلم والثعبان 2" نخبة من نجوم الفن، منهم عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وسوسن بدر، من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

اقرأ أيضًا:
أمينة خليل بإطلالة أنيقة.. والجمهور يعلق: "الجمال المصري"

بسبب إطلالتها الغريبة.. غادة عبد الرازق تتصدر تريند "جوجل"

عمرو يوسف أسماء جلال السلم والثعبان 2

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة