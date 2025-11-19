مشهدها مع عمرو يوسف أثار الجدل.. 20 صورة لـ أسماء جلال

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

أثارت الفنانة أسماء جلال جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد مسرب لها مع الفنان عمرو يوسف ضمن أحداث فيلم "السلم والثعبان 2".

وتداول رواد السوشيال ميديا صورًا للمشهد، الذي ظهرت فيه أسماء مرتدية بدلة رقص وترقص أمام عمرو يوسف، ما اعتبره البعض مشهدًا جريئًا وغير لائق.

ويضم فيلم "السلم والثعبان 2" نخبة من نجوم الفن، منهم عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وسوسن بدر، من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

