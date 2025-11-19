شارك المخرج عمرو سلامة متابعيه عبر فيسبوك نصائح للمواهب الشابة الراغبة في دخول مجال التمثيل أو الإخراج، مؤكدًا أنه يتلقى يوميًا مئات الرسائل من أشخاص يسعون للحصول على فرص عمل.

وقال سلامة في منشوره: "والله، والله، والله، ورحمة أبي الغالي، ضميري يأنبني على كل مرة حد يبعتلي طالب فرصة تمثيل، أو عنده سيناريو، أو نفسه يشتغل مساعد، بس لو كرّست حياتي للرد ومساعدة كل حد، مش هقدر أساعد حتى ١٪ من كمية الرسائل اللي بتوصل لي كل يوم".

وأضاف: "مفيش وصفة سحرية تخليك توصل، بس أكيد إنك تبعت رسالة لشخصية عامة بيوصله مئات الرسائل زي رسالتك، طريقة مش فعالة".

واستكمل: اللي أقدر أساعد به هو إني أشارك الطرق اللي شوفت في طريقي ناس بتوصل بيها، في التمثيل، خد ورش كتير، ادخل معاهد، وما تشغلش بالك بالأجر قبل ما يبقى ليك اسم، اعمل فيديوهات بفكرة لطيفة تبين موهبتك، ونزلها أونلاين. روح كاستينج كتير. المهم مش بس الخبرة اللي هتكتسبها من التجارب دي، المهم العلاقات اللي بتتكون في السكة، والناس اللي هترشحك، وإنك تبقى جاهز لحظة ما الفرصة تيجي".

وتابع: "في الكتابة والإخراج: اكتب أكثر من فيلم، ما تعتمدش على فيلم واحد، ابدأ بأفلام قصيرة وحاول تنفذها حتى لو مع هواة وبإمكانيات صفرية، اعمل عشرة أفلام لو تقدر، إبعتها مهرجانات، نزلها أونلاين لحد ما حد يشوف حاجة ليك تعجبه ويكلمك هو، في المساعدة بصراحة، ما أعرفش بداية الطريق فيها منين بالضبط، بس اللي أعرفه إنها مش الطريق الوحيد للإخراج، المساعدة شغل إداري أكتر من إنه فني، لو أخرجت مشاريع صغيرة بنفسك، هتتعلم أكتر بكتير".

واختتم حديثه قائلا: "مش هقدر أقول إن الطرق دي مضمونة ١٠٠٪ بس مؤكد إنها أنفع ألف مرة من رسائل عشوائية لحد ما يعرفك مش، عنده تخمة من نفس نوع الرسائل، وبالتوفيق لكل موهوب مجتهد طموح بيحاول يشق طريقه، في يوم كنت مكانكم، من غير واسطة ولا أعرف إنسان في الوسط الفني، ومش عارف أخبط على أي باب، وزي ما بقول على طول، خبط على كل باب تشوفه، بس ماتخبطش على نفس الباب مرتين".

