ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد قليل اليوم الأربعاء 19 نوفمبر، جلسة بعنوان "المحتوى السينمائي العربي: عبور الحدود ومشاركة القصص"، وذلك ضمن فعاليات دورته السادسة والأربعين.

وتشارك المنتجة المصرية شاهيناز العقاد في الجلسة التي ستُقام على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

تتحدث شاهيناز عن سُبل تطوير المحتوى السينمائي وتعزيز التعاون العابر للحدود في صناعة الأفلام العربية.

ترى شاهيناز دائما أن السينما العربية تملك من الإبداع والجرأة ما يؤهلها لعبور الحدود والوصول إلى آفاق أوسع، وأن دعم صُنّاع الأفلام الشباب هو خطوة أساسية نحو ترسيخ مكانة السينما العربية على الساحة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يختتم فعاليات دورته السادسة والأربعين مساء يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر، بإعلان الأفلام الفائزة، وسط حضور كوكبة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.