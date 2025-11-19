إعلان

بعد تعافيه.. محمد صبحي يغادر المستشفى ويعود إلى منزله

كتب : منال الجيوشي

01:28 م 19/11/2025
    تحسن الحالة الصحية للنجم محمد صبحي
    الفنان الكبير محمد صبحي
    صبحي عاد لمنزله
    محمد صبحي ع المسرح

غادر الفنان الكبير محمد صبحي، المستشفى صباح اليوم، بعد استقرار حالته الصحية، وتماثله للشفاء


وعاد النجم الكبير لمنزله اليوم، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، استدعت دخوله المستشفى


وخضع النجم محمد صبحي لمتابعة دقيقة حتى تحسنت حالته الصحية بشكل كامل، وعاد لممارسة حياته الطبيعية


وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة، كما كلّف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة حالته بشكل مستمر.

