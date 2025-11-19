صابرين: ثقتي في ماندو العدل عمياء وبيدي كل واحد حقه

تصوير- منى الموجي:

حرصت الفنانة صابرين على حضور عرض فيلمها بنات الباشا والمشارك في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته السادسة والأربعين.

صابرين عن "بنات الباشا"

وعقب انتهاء عرض الفيلم، قالت صابرين في جلسة عُقدت لمناقشته مع الحضور: "ثقتي في ماندو العدل ثقة عمياء، بيدي كل واحد حقه، بيحترم مهنته وشغله ويحسسنا إننا اخواته وقرايبه، إننا عيلة واحدة".

وتابعت "بشكر تارا عبود القمر هي محضرتش وبشكر الحوار الرائع لهشام عبية وعن رواية مميزة، وشكرا شركة الإنتاج إنها آمنت بالعمل".

بنات الباشا

عُرض فيلم بنات الباشا أمس الثلاثاء على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي، وهو عمل مأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، تحمل نفس الاسم، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، بطولة عدد كبير من النجوم: زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سوسن بدر، صابرين، مريم الخشت، إخراج محمد جمال العدل.