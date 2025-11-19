تمنت الفنانة مي عز الدين، الشفاء العاجل للمطرب تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة وإجراء عملية جراحية.

ووجهت مي عز الدين رسالة لـ تامر حسني، عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، كتبت: ألف سلامة عليك يا تامر، ربنا يقومك بالسلامة يارب".

تامر حسني يستأصل جزء من الكلى

وكشف النجم تامر حسني، عن تفاصيل خضوعه لعملية جراحية دقيقة وذلك إثر معاناته من أزمة صحية في الكلى.

وذكر تامر حسني، أنه يعاني في الفترة الماضية من أزمة صحية مؤلمة في الكلى، احتاجت إلى تدخل جراحي فوري واستئصال جزء من كليته.

وطمأن تامر حسني جمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "شكرا لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي".

آخر أعمال مي عز الدين مع تامر حسني

آخر الأعمال الفنية التي جمعت مي عز الدين وتامر حسني، كانت فيلم الفلوس، حيث شاركت ضيفة شرف في الفيلم، الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، إخراج سعيد الماروق.

كانت آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مشاركتها في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي عرض في رمضان الماضي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم، آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، من إخراج تامر محسن.

