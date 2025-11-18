ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

تصوير- منى الموجي:

عبر المخرج محمد جمال العدل، عن سعادته بمشاركة فيلمه بنات الباشا في مهرجان القاهرة السينمائي، وعرضه ضمن أفلام مسابقة آفاق السينما العربية، في الدورة السادسة والأربعين.

كلمة محمد العدل

وقال العدل في تقديمه الفيلم لجمهور المهرجان حضور المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية: "فخر كبير ليا العرض في مهرجان عريق، ياما اتفرجت على أفلام فيه، وفخور جدا بعرض فيلمي في مسابقة آفاق السينما العربية، وسعيد بوجود أمي وأبويا هنا النهاردة".

ووجه العدل الشكر لكل من شارك في إنتاج الفيلم "وقفوا جنب الفيلم ودعمونا كل الدعم الممكن عشان نطلع فيلم صادق، بشكر كل الصناع من أصغر حد لأكبر حد"

قصة "بنات الباشا"

تدور أحداث فيلم "بنات الباشا" في 98 دقيقة، بمدينة طنطا، بعد حادث تفجير كنيسة في حادث إرهابي، يكتشف صاحب مركز "الباشا" للتجميل النسائي، والعاملات فيه، جثمان نادية، إحدى العاملات، في واقعة تبدو أقرب إلى الانتحار، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مأزق كبير يتعلق بالحفاظ على سمعة المركز وسط منافسة شرسة.

يحاول الباشا استخراج تصريح الدفن بطريقة غير قانونية، وتنشغل العاملات بتجهيز الجثمان للدفن سرًا، إلا أن محاولاتهن تتعثر باستمرار، ما يدفع كل واحدة منهن إلى استحضار علاقتها بالراحلة، والتأمل في ذواتهن، وفي الدور القاسي والمتقلب الذي يمثله الباشا في حياتهن.

السجادة الحمراء

شهدت السجادة الحمراء للفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور نجوم وصناع العمل، بينهم: زينة، صابرين، ناهد السباعي، الكاتب محمد هشام عبية، أحمد مجدي، المخرج محمد جمال العدل (ماندو العدل).

كما حضر النجم حسين فهمي رئيس المهرجان، هنادي مهنا، ركين سعد، ليلى علوي، إلهام شاهين.