روّجت إدارة مهرجان صدى الأهرامات للحفل المقرر إقامته يوم 28 نوفمبر عند سفح الأهرامات.

ونشرت برومو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "من عروض آسرة إلى ليالٍ لا تُنسى، إليكم ما ينتظركم في نوفمبر في مهرجان صدى الأهرامات، ست أمسيات موسيقية ساحرة تحت النجوم، عند سفح الأهرامات العظيمة، احجزوا مكانكم الآن وكونوا جزءًا من تجربة استثنائية".

وأعلنت الإدارة اعتذارها لجمهور الحفل عن عدم مشاركة الفنان الكبير عمر خيرت المقرر يوم الجمعة 28 نوفمبر، مع التأكيد على أن برنامج الحفل سيستمر بمشاركة مجموعة من أبرز النجوم المصريين، ومن بينهم رجاء الدين، أميرة أبو زهرة، ومريم أبو زهرة.

كما ينضم إلى الحفل نخبة من الفنانين المصريين: جالا الحديدي، أشرف سويلم، وسندي محمد، بمصاحبة أوركسترا مهرجان صدى الأهرامات بقيادة المايسترو العالمي كريستيان ييرفي.

