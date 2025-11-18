ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

نشرت صانعة المحتوى الكوميدي شهد أحمد على موقع الفيديوهات "تيك توك" صورًا وثقت من خلالها تواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشرت الصور عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وعلقت: "أنا الممكن وإن شاء الله في تطور أكتر".

وظهرت في الصور مع عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان حسين فهمي، ولبلبة، ومحمود حميدة، وخالد سليم، وهنا شيحة.



وتشارك البلوجر شهد أحمد في بطولة فيلم "شكوى 713317" في أولى تجاربها الفنية أمام النجم محمود حميدة

اقرأ أيضًا:

بعد نجاح حفل "مصر السلام".. عمرو كمال يُعلن الاستعداد لمهرجان صدى الأهرامات





تعرف على موعد عرض النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "موانا"





مين دي.. انتصار تفاجىء متابعيها بـ لوك جديد والجمهور يعلق





اقرأ أيضًا:

مين دي.. انتصار تفاجىء متابعيها بـ لوك جديد والجمهور يعلق





مراد مكرم ينتقد تجربة حسام حسن مع المنتخب.. ماذا قال؟



بعد نجاح حفل "مصر السلام".. عمرو كمال يُعلن الاستعداد لمهرجان صدى الأهرامات





تعرف على موعد عرض النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "موانا"



