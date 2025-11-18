إعلان

صانعة المحتوى شهد أحمد تنشر صورها في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : نوران أسامة

03:04 م 18/11/2025
    شيرين والبلوجر شهد أحمد من مهرجان القاهرة
    لبلة تتألق بفستان أنيق في مهرجان القاهرةالسينمائي
    الفنان محمود حميدة والبلوجر شهد أحمد من مهرجان القاهرة السينمائي
    البلوجر شهد أحمد مع الفنان خالد سليم من مهرجان القاهرة السينمائي
    النجم حسين فهمي وشهد أحمد من مهرجان القاهرة السينمائي
    لقطات من مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت صانعة المحتوى الكوميدي شهد أحمد على موقع الفيديوهات "تيك توك" صورًا وثقت من خلالها تواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشرت الصور عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وعلقت: "أنا الممكن وإن شاء الله في تطور أكتر".

وظهرت في الصور مع عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان حسين فهمي، ولبلبة، ومحمود حميدة، وخالد سليم، وهنا شيحة.


وتشارك البلوجر شهد أحمد في بطولة فيلم "شكوى 713317" في أولى تجاربها الفنية أمام النجم محمود حميدة

