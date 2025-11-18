إعلان

لمياء أحمد راتب: "أبويا على طول واحشني"

كتب : نوران أسامة

02:14 م 18/11/2025

الفنان الراحل أحمد راتب

تذكرت لمياء راتب، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، والدها بكلمات مؤثرة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت لمياء: "أبويا على طول واحشني، بس بداية الشتا بالنسبة لي بقت أصعب وقت في السنة، بدون ما أقصد روحي بتسترجع الأحداث تلقائيًا، من بعد بابا الشتا مبقاش فيه ذكرى أكبر من الفقد".

وأضافت: "شكراً بجد يا جماعة على دعائكم الدائم لوالدي، ربنا يجازيكم كل الخير".

يُذكر أن الفنان أحمد راتب رحل عن عالمنا في 14 ديسمبر 2016، عن عمر ناهز 67 عامًا.


وشارك الفنان الراحل في عدد كبير من الأعمال منها: "الإرهاب والكباب"، "المنسي"، "علي بيه مظهر"، "الحياة منتهى اللذة"

لمياء راتب ترثي والدها الفنان أحمد راتب بكلمات مؤثرة
