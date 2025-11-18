إعلان

"فرحة قلبي".. أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد نجله بكلمات مؤثرة

كتب : نوران أسامة

12:31 م 18/11/2025

احتفل الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاد نجله عمر، الذي يوافق اليوم، ووجه له مؤثرة.

ونشر فهمي مجموعة صورة أرشيفية تجمعهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "فرحة قلبي وحبيبي وصاحبي وأخويا، ابني ربنا يسعد أيامك ويبارك فيك إنت وحسن، إنت عارف أنا فخور بيك قد إيه، ربنا يرجعك بالسلامة يا أحن وأذكى راجل في الدنيا، كل سنة وأنت طيب يا عمووووشي".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من نجوم الفن؛ فعلق الفنان حمادة هلال: "ما شاء الله يا رب يحفظه"، وكتبت الفنانة دنيا عبد العزيز: "استنساخ"، بينما قال الفنان محمد نور: "حبايب قلبي الاتنين"، وعلق الفنان محمد عز: "ما شاء الله".

يُذكر أن الفنان أحمد فهمي ينتظر عرض مسلسله الجديد "2 قهوة"، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، وتشاركه البطولة الفنانة مرام علي في أولى تجاربها بالدراما المصرية، وسط اهتمام جماهيري كبير.

